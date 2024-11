Gaeta.it - Maltrattamenti in famiglia a Chivasso: 44enne denunciato dopo l’aggressione alla madre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una drammatica vicenda si è verificata a, dove un uomo disoccupato di 44 anni è statodai carabinieri perinnei confronti della, una pensionata vedova, è avvenuta al culmine di una lite che ha avuto origine per motivi banali. Questo episodio mette in evidenza non solo la fragilità dei legami familiari, ma anche l’importanza di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti e dei servizi sociali.L’intervento della comunità e il soccorsovittimaLa situazione si è verificata in un contesto domestico che ha visto la donna, visibilmente sotto choc, trovare supporto nei suoi vicini di casa. Questi ultimi non hanno esitato ad allertare i soccorsi, dimostrando un forte senso di solidarietà.