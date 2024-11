Quotidiano.net - L’esperto: “Ecco come si possono ridurre le vittime delle strada”

Milano, 14 novembre 2024 – Ogni anno, 1,19 milioni di persone nel mondo perdono la vita in incidentili; solo in Italia, 8 persone muoiono ogni giorno per questa ragione. Domenica 17 novembre, nella "Giornata mondiale in memoriadella", si ricorda l’urgenza di agire per garantire strade più sicure, per tutti. Questa ricorrenza, proclamata dall'ONU nel 2005 e celebrata ogni terza domenica di novembre, è un'occasione per riflettere sulle vite perse e sensibilizzare sulla sicurezzale, con eventi e iniziative educative, a partire dalle scuole. Tuttavia, il cammino verso una riduzione significativaè solo all’inizio. I numeri globali Si tratta di un tema delicato, che non riguarda solo lee i loro familiari, ma è cruciale per ogni Paese, a livello planetario.