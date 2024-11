Ilgiorno.it - Le onorificenze . Dalla cultura alla salute premiati i cittadini al servizio degli altri

Sono quattordici idella provincia di Varese insigniti delledell’ordine al merito della Repubblica italiana conferite con decreto del presidente Mattarella lo scorso 2 giugno. Ieri a Villa Recalcati la cerimonia di consegna,presenza del prefetto Salvatore Pasquariello e delle autorità, tra cui l’assessoredi Regione Lombardia Francesca Caruso, il vicepresidente della Provincia Giacomo Iametti, sindaci e vertici delle forze dell’ordine. Lepremianovaresini che si sono distinti per comportamenti volti a favorire il progresso civile ele della collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, il volontariato, la tutela del territorio e delle civiltà locali. Due icon il grado di grande ufficiale: Daniela Capitanucci, psicologa e psicoterapeuta fondatrice di And, associazione che combatte la dipendenza da gioco d’azzardo e Sergio Colombo, manager ed ex assessore a Busto Arsizio, attivo nel campo del sociale.