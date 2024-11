Ilrestodelcarlino.it - La rinascita di Lucia Annibali: “Così si riconosce un amore tossico”

Pesaro, 17 novembre 2024 –a Che tempo che fa di Fabio Fazio si racconta: undici anni fa a Pesaro l’orrore dell’acido in faccia dopo mesi di stalking, un gesto di ferocia per cui Luca Varani, ex avvocato, è stato condannato con pena definitiva a 20 anni di reclusione con l’accusa di essere il mandante dell’aggressione. Avvocata ed ex parlamentare di Italia Viva, attualmenteè difensore civico della Regione Toscana. “Con i ragazzi, nelle scuole, io comincio sempre da quello che mi è successo, dalla mia storia, ma mi soffermo di più su quello che provo oggi, su quello che ho imparato dalla mia esperienza - confida in tv sul Nove -. Parlo di me principalmente, non di qualcun altro, di chi ha deciso tanti anni fa di mandarmi questa sofferenza. Cerco di dare degli strumenti e di invitare i ragazzi a scegliere un modo di stare nelle cose che può essere il mio, se si riconoscono”.