Kiwior-Napoli è lui il rinforzo per gennaio | Juan Jesus ai saluti

L’Arsenal apre al prestito del polacco: contatti tra Manna e l’agente. Il brasiliano ha già dato l’ok alla cessione Jakubper blindare la difesa del. Il polacco dell’Arsenal, 24 anni e solo 473 minuti in campo con i Gunners, è il primo nome sulla lista di Giovanni Manna per.Dal quartier generale di Castel Volturno filtrano segnali positivi: i primi contatti con l’entourage del difensore hanno dato esito incoraggiante. Il centrale gradirebbe la destinazione azzurra e la possibilità di giocare con continuità.La formula? Prestito con diritto di riscatto, come rivela Repubblica. L’Arsenal chiede 25 milioni per il cartellino, ma potrebbe aprire a condizioni più favorevoli vista la volontà del giocatore di trovare più spazio.L’operazione si intreccia con il futuro di