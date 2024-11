Dailymilan.it - Inter, Oaktree copia RedBird: taglio stipendi a tutti. Il nuovo budget

La nuova proprietà dell’comedi Gerry Cardinale:degli. Ecco il nuovo budgetAlla fine i fondi americani sonouguali. Dopo l’arrivo della nuova proprietà statunitense in casa(al posto di Suning di Steven Zhang), sembrava che la linea intrapresa fosse quella del lasciar fare i dirigenti nerazzurri e non incidere troppo nelle scelte finanziarie del club. A distanza di alcuni mesi, però, la Gazzetta dello Sport riporta che è stata avanzata una richiesta ben precisa da parte dei proprietari del fondo.Tagliare glie abbassare il monte ingaggi. E’ questa la richiesta degli uomini del fondo che detiene il controllo dell’. Un cambio di rotta sostanziale, che adesso potrebbe far tremare i tifosi nerazzurri. Sì, perché conpiù bassi, i giocatori non sarebbero più così tanto incentivati a restare all’