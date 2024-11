Ilfattoquotidiano.it - “Impossibile rimpiazzare gli Usa nel sostegno all’Ucraina”: gli alleati ammettono per la prima volta la necessità di una exit strategy rapida

È toccato al premier canadese Justin Trudeau dire ciò che tutti gli altri leader occidentali sanno da tempo, ma non hanno mai avuto il coraggio di ammettere: “Tutti glidel mondo non potrebbero sostituire un ritiro completo deldegli Stati Uniti“. Viste le premesse (e le promesse) legate alla vittoria di Donald Trump alle ultime elezioni presidenziali americane, è una questione che glidi Kiev devono affrontare ilpossibile perché presto il peso delalla causa ucraina potrebbe ricadere su di loro.Quello di Trudeau non deve tuttavia essere interpretato come un disimpegno, ma più come un appello a Washington: il suo governo rimane impegnato per la vittoria dell’Ucraina e unafine della guerra, cose che “potrebbero accadere nei prossimi mesi”, ma “siamo anche molto franchi”, ha aggiunto spiegando l’importanza del supporto americano: sostituire un ritiro completo degli Usa sarebbe