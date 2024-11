Ilgiorno.it - Il raduno per Kekko: "Il Capitano è tornato. E ora tutti a San Siro. Noi ci siamo sempre"

Leggi su Ilgiorno.it

"Il. E adessopronti per San". L’annuncio del ritorno dei Modà e di Francesco “” Silvestre, il 12 giugno a Milano con il concerto-evento “La notte dei romantici”, è arrivato l’altra sera, durante un intervento a Rtl. E fuori dalla sede dell’emittente, a sorpresa, è esploso il travolgente affetto dei fan di Cassina, la città dove il frontman è cresciuto, e dove il tam tam correva da giorni: "qui per lui: non potevamo essere da un’altra parte". Unimprovvisato, rumoroso e carico di affetto. "Ti aspettavamo". Silvestre è reduce da una lunga pausa per motivi di salute, e per quello che, via social, chiamò sei mesi fa "il bisogno di ascoltarmi, e di comprendere dove dirigere la mia attività". Tutto pronto, dunque: fan, striscioni, pullman.