Tg24.sky.it - Il calvario di Simone Del Vecchio, in ospedale da 8 mesi dopo le cure dentarie in Albania

Inda 8essersi sottoposto a dellein. È la storia drammatica diDel, un 37enne pugliese, di Barletta, raccontata al Corriere della Sera dal fratello gemello, Marco. Tutto è iniziato lo scorso 13 marzo, quando, attratto da una pubblicità che prometteva ottimi risultati a prezzi competitivi, ha deciso di andare a Tirana per l’installazione delle protesia entrambe le arcate. Pocol’intervento, però,Delsi è sentito male ed è stato colto da quattro arresti cardiaci. Rientrato in Italia,essere stato ricoverato in rianimazione nell’di Tirana, il 37enne è ancora ricoverato in una clinica a San Giovanni Rotondo e in questi giorni dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico per una stenosi tracheale.