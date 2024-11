Biccy.it - I capricci di Madonna a Sanremo, parla il proprietario dell’Ariston: “Palme in camerino e divani bianchi”

Walter Vacchino fra le pagine del settimanale Oggi hato die dei Duran Duran e della loro esperienza a. Lui, come sappiamo, è ildel Teatro Ariston e da lì ne ha visti passare a migliaia. Ipiù assurdi, però, li ha avanzati proprio la Ciccone.“La più incontentabile?. La prima volta che venne, nel 1995, arrivò con 25 persone e pretese unarredato con. Siccome nessuno doveva vederla, avevamo creato per lei un percorso alternativo. Cercai di spiegarle il passaggio da fare, ma non mi ascoltava. Anzi, ebbi l’impressione che se avessi continuato are avrei rischiato di essere malmenato dai bodyguard. Nel 1998, chiese una tavola imbandita di ogni ben di Dio, e poi si limitò a intingere un dito nel gorgonzola, senza mangiare altro.