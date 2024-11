Thesocialpost.it - Grave incidente sul Monte Bondone: 14enne precipita durante un’escursione

Leggi su Thesocialpost.it

Un ragazzo di 14 anni, residente a Cimone in Trentino, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essereto per circa 200 metricon il padre sul. L’è avvenuto lungo il pendio che dal Bivacco Primo Larentis scende verso valle, in una zona particolarmente impervia.Il padre del giovane ha immediatamente allertato i soccorsi. All’arrivo dell’elicottero, il ragazzo era semicosciente. Dopo essere stato intubato, è stato elitrasportato in ospedale in condizioni critiche. Cinque operatori della Stazione Trentodel Soccorso Alpino e Speleologico Trentino sono intervenuti, con due di loro imbarcati a bordo del velivolo. Sul luogo dell’, i sanitari e i due soccorritori sono stati verricellati per prestare le prime cure.