Gabriel Costantin, chi è l'ex fidanzato di Chiara Balistreri: "Ho paura di lui, anche se è latitante mi minaccia ancora"

non vuole essere l’ennesimo caso di femminicidio in Italia, ma mentre denuncia la sua storia in televisione e sui social,, essendo evaso dai domiciliari, si fa sentire e respinge le accuse: “Aho dato solo due schiaffi e un manrovescio, se le avessi dato un pugno sarebbe andata in coma” così dalla sua nuova latitanza si esprimedila giovane ventenne che ha denunciatopubblicamente di essere stata a lungo vittima di violenza da parte dell’uomo che è stato arrestato già due volte ma è evaso di nuovo dai domiciliari a cui era relegato.L’uomo, arrestato dopo due anni di latitanza e di nuovo in fuga dopo pochi giorni di domiciliari, continua a postare sui social su foto e video, probabilmente dall’estero, accusando la ex fidanzata di essere una bugiarda e i media che hanno dato rilevanza alla denuncia della giovane.