Gaeta.it - Esplosione a Cercola: colpiti clan della zona orientale di Napoli in una nuova escalation di violenza

Facebook WhatsAppTwitter Un recente episodio diha contrassegnato la serata a, comunecintura metropolitana di, con un’che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei cittadini. Questo incidente è l’ultimo capitolo di una serie di conflitti trache ha segnato l’areacittà partenopea. La tensione tra i gruppi criminali sta portando a preoccupazioni crescenti, sia per la sicurezza dei residenti che per l’ordine pubblico.L’e i danni causatiPoco primamezzanotte, i Carabinieritenenza disono stati allertati dal numero d’emergenza 112 a seguito di un’avvenuta in viale Caruso. Alla loro arrivata hanno constatato che una bomba a carta era stata detonata, provocando danni significativi.