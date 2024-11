Ilnapolista.it - Deschamps: «Mbappé fragile psicologicamente. È la testa che controlla le gambe»

Leggi su Ilnapolista.it

La situazione di Kyliancontinua a far discutere gli appassionati e tutti coloro che credono in lui. L’attaccante del Real Madrid e capitano della squadra francese è ancora assente come già accaduto precedentemente. Secondo quanto appreso finora, anche tramite il Commissario tecnico Didiernon è al meglio delle sue condizioni mentali.: «in difficoltà. Calcio di oggi troppo mediatico»Questa domenica, lo show televisivo Foot su TF1 ha interrogato Didierper capire qualcosa di più sulla situazione mentale dei suoi giocatori, in particolare quella del numero 10: «È in una situazione complicata, sì, ma questo non toglie quello che ha fatto e dovrebbe recuperare tutto ciò che è stato in grado di fare molto bene, anche se anche lui, nell’anno 2024, è stato meno efficace», indica l’allenatore della Nazionale.