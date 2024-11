Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024, ottava puntata: Federica Nargi svetta davanti a tutti, in 3 allo spareggio

dicon lenel segno dei grandi numeri: quelli di, in gara con Luca Favilla. La coppia fa il pieno di voti, senza più nascondersi: “Certo che vogliamo vincere”, afferma la concorrente. Ecco cosa è successo nella lunga serata.La manche speciale. con infortunio!Lainizia, in maniera inedita, dalla manche in cui ciascun concorrente, sempre in pista con il proprio partner di b, si esibisce in una dedica ad una persona speciale. Alla presidente di giuria Carolyn Smith spetta il compito di giudicare la capacità di emozionare attraverso una coreografia assegnando tre punteggi: prima(bonus di 30 punti) che ha ballato per la nonna, seconda Bianca Guaccero (20 punti) che si è esibita per il papà e terzo Massimiliano Ossini (10 punti) che ha dedicato la prova a tutta la sua famiglia.