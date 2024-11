Ascolti Tv Ciao Maschio chiude con il botto De Girolamo al 227% di share

Lapresse.it - Ascolti Tv, Ciao Maschio chiude con il botto. De Girolamo al 22,7% di share

, il programma condotto da Nunzia Desu Rai1con un record dila sua stagione autunnale con un 22,7% dicon 848.000 telespettatori, nonostante sia andato in onda dopo l’una di notte. Quella andata in onda ieri sera ha registrato il 22,7% dicon punte del 24%. È, considerando l’intero palinsesto televisivo di seconda serata del sabato sera, il programma conpiù alto di tutto il panorama. Nel salotto della Desedevano Pupi Avati, Giovanni Terzi e il prof. Antonino Tamburello che hanno approfondito il tema dell’amore e delle sue illusioni. Incursione speciale, per l’ultima puntata, dell’attore Francesco Procopio. Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l’hastag #tra i più discussi della specifica fascia oraria.