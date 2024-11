Lortica.it - Arezzo, Città del Natale (e delle scale mobili Immaginarie)

Leggi su Lortica.it

Ah,! Splendidatoscana, famosa per il suo patrimonio artistico, la Giostra del Saracino e – come ci ricordano a ogni angolo – per essere la “del”. Ma c’è una piccola aggiunta che bisognerebbe fare a questo titolo:delFerme. Sì, perché se il vostro spirito natalizio vi conduce verso la parte alta della, preparatevi a un’esperienza che assomiglia più a una prova di resistenza che a un’escursione festiva.o opere d’arte contemporanea?Due rampe su diecidi accesso alla parte alta dellasono ferme, transennate e, verrebbe da dire, malinconicamente dimenticate. Non si capisce bene se siano lì per essere ammirate come installazioni urbane o se un giorno, chissà, torneranno a svolgere il loro umile compito di muovere persone e non solo la loro pazienza.