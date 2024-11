Ancora un tragico incidente in provincia di Latina | perde la vita un motociclista di 28 anni

Leggi su Dayitalianews.com

Unha scosso questa mattina la comunità di San Felice Circeo. Un giovane di 28ha perso lain unautonomo mentre viaggiava a bordo del suo scooter.L’e i Primi SoccorsiErano le 12:30 di questa mattina quando il giovane, di nazionalità tunisina, ha perso il controllo del suo scooter Yamaha Tmax 500 lungo via Roma, nel tratto che collega la località La Cona al centro storico di San Felice Circeo. Ilimpatto non ha coinvolto altri veicoli e si è rivelato subito fatale per il 28enne.La dinamica dell’oggetto di indagine da parte della Polizia Locale di San Felice Circeo, che si è prontamente recata sul luogo per eseguire i rilievi necessari. Le autorità, sotto la guida del comandante Mauro Bruno, stanno cercando di stabilire le cause precise che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.