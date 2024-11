Ilrestodelcarlino.it - Ancora senza ‘stelle’. In rampa di lancio ‘Fenicottero Rosa’ e lo chef Borroni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Niente pioggia di stelle in provincia di Ravenna. Le tavole dei ristoranti ravennati continuano a brillare ma di luce propria, perché la Guida Michelin ha premiato altrove. Tutto come da pronostico, visto che la situazione perdura da anni. Va meglio alle altre province romagnole in cui i premiati diventano otto. Oltre alle due new entry, l’‘Ancòra’ a Cesenatico, il locale nato nella sede lasciata vacante dal ‘Magnolia’, e il ristorante Del Lago di Acquapartita, è stata confermata la stella, in provincia di Forlì-Cesena, alla ‘Buca’ di Cesenatico e al ristorante ‘Da Gorini’ a San Piero in Bagno e ai tre riminesi ‘Il Piastrino’, ‘Abocar Due Cucine’ e ‘Guido’. A questi si aggiunge l’unico due stelle, il ‘Magnolia’ di Longiano’, mentre l’altro stellato del Riminese, ‘Il Povero Diavolo’ di Torriana, ha da poco riaperto conservando il nome ma con una gestione diversa.