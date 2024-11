Isaechia.it - Amici 24, puntata del 17/11/24: Rudy Zerbi sostituisce Diego Lazzari con Antonia, ma le altre prof decidono di dare a lui un’altra opportunità e…

Si è appena conclusa una nuovadi.Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso nello studio, salutando il pubblico e tutti i presenti come di consueto. Ha da subito notato la maglietta indossata dallaessoressa Celentano, che recitava: “La tecnica non è un’opinione”.Si parte dalla sfida di Alessia Pecchia, l’ultima classificata della scorsa. Prima delle esibizioni, la conduttrice ha mostrato una clip della ballerina intenta ad esprimere il proprio giudizio sui suoi papabili sfidanti, convinta che avrebbe vinto contro chiunque di loro. Tra questi ultimi, il suo rivale è stato Antonio.A giudicare la gara la coreografa e giudice internazionale di danze latinoamericane: Nancy Berti.“Siete due gran bei talenti!”, ha commentato, premiando poi la scioltezza di Alessia nel cimentarsi con un palco importante come quello di