Gaeta.it - Violenze all’istituto di Scanzano: il drammatico scontro tra madri e docenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un clima di apprensione, l’istituto diha fatto notizia a causa di un’irruzione che si è verificata giovedì mattina. L’accaduto ha preso piede durante le lezioni, attirando l’attenzione mediatica e contribuendo a creare un’atmosfera di allerta tra i genitori e gli insegnanti. A destare preoccupazione è stato non solo il fatto che un’istituzione educativa premiata dal ministro Valditara fosse coinvolta in un episodio del genere, ma anche le dinamiche di violenza che si sono sviluppate, culminando in un infortunio.La dinamica degli eventi nell’istitutoL’episodio è iniziato mentre gli studenti erano in aula, momento che ha subito visto un’interruzione brusca. Un gruppo di, infuriate per motivi legati alla gestione della scuola, ha fatto irruzione nei locali scolastici.