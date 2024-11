Ilfattoquotidiano.it - Unione forze identitarie, patteggia due anni un consigliere comunale di Fdi. A giudizio per terrorismo il leader

Associazione terroristica finalizzata alla propaganda e all’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma, come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, ha rinviato a, Alessio Sabelli, 26, fondatore edell’. Hanno poito dueLorenzo Gobbo, Matteo Bonissi e Federico Piazza, mentre Angela Fornaro hato un anno e dieci mesi. Assolta Anna Dall’Olio. Piazza che ha collaborato con i pm e ha ammesso di essere stato il “comandante cittadino di Bologna”, èdi FdI a Zola Predosa (Bologna) e fu aggredito a giugno mentre indossava una maglietta del Fuan.Nel dicembre del 2021 erano stati emessi diversi provvedimenti dopo la conclusione di una indagine condotta dalla Digos di Roma e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sull’Ufi, considerat, struttura “paramilitare suprematista”, operativa su tutto il territorio nazionale e vicina al gruppo estremista e suprematista bianco “Feuerkrieg Division”, ramo della più nota “Atomwaffen Division”, inserito dal governo britco nella lista dei gruppi terroristici.