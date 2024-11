Lortica.it - Un gesto gentile può fare la differenza per la vita…

Leggi su Lortica.it

Scorrendo il mio profilo Facebook, oggi mi è ricapitata sotto gli occhi, una storia che mi aveva colpito tempo fa. Racconta di una bambina molto povera, mandata dalla madre alle feste di compleanno senza un regalo, solo per donarle qualche ora di gioia e un pasto diverso. Un giorno, una mamma di buon cuore la invitò a dormire a casa sua, prima della festa della figlia, e le permise di scegliere un regalo da portare alla festeggiata, firmandolo con il suo nome. Questo semplicedizza ebbe un impatto profondo su quella bambina, diventando un ricordo prezioso che le insegnò, per la vita, il valore dell’empatia e il sentirsi visti, inclusi e apprezzati.Nell’infanzia, i ricordi si imprimono nella nostra anima con una forza che spesso non comprendiamo appieno. Da adulti, ci ritroviamo a ripercorrerli, cercando il senso di ciò che abbiamo vissuto.