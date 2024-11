Unlimitednews.it - Trump e l’economia, cosa aspettarsi tra timori e opportunità

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Chepotrebbe accadere alamericana e mondiale con l'arrivo alla Casa Bianca della seconda amministrazione di Donald? Il GEI (Gruppo esponenti italiani) di New York ha organizzato un pranzo con il professor Antonio Merlo, economista e preside della facoltà di Arts and Science della New York University, per parlarne. Merlo ha rilasciato poi un'intervista all'Italpress in cui riassume ima anche certi risvolti positivi che alcune "ingenuità" dipotrebbero avere sul futuro delmondiale.