Anteprima24.it - Travolta mentre distribuiva volantini: Lucia muore dopo 19 giorni di agonia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata dei Goti è in lutto per la scomparsa di, 41 anni, investita lo scorso 28 ottobre a Cancello Scalosettimane diall’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, il suo cuore ha smesso di battere oggi, lasciando una comunità sgomenta e una famiglia distrutta dal dolore.era statada una Lancia Y, guidata da un 26enne di Moiano, che si era poi dato alla fuga. Le forze dell’ordine, intervenute rapidamente, avevano identificato il giovane poco, contestandogli inizialmente lesioni colpose e omissione di soccorso. Con il decesso della donna, l’imputazione nei confronti del 26enne è ora destinata ad aggravarsi.L’incidente era stato particolarmente violento, con conseguenze drammatiche:era stata ricoverata in codice rosso per un’emorragia cerebrale, un trauma addominale e diverse fratture.