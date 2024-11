Gaeta.it - Tragico ritrovamento: uomo di 64 anni trovato morto in un canale a Lignano Sabbiadoro

Questa mattina undi 64è stato scoperto privo di vita in unnei pressi di Bevazzana, un'area all'ingresso di, in provincia di Udine. La notizia ha subito destato grande preoccupazione tra la popolazione locale, specialmente considerando che il luogo non è lontano da un noto campeggio della zona. Le autorità sono state immediatamente allertate, avviando operazioni di recupero e indagini per chiarire la situazione.I dettagli delLa scoperta del corpo è avvenuta attorno alle 8 del mattino, quando alcuni passanti hanno notato il corpo galleggiante nel. Immediata è stata la chiamata ai vigili del fuoco, i quali, giunti sul posto, hanno avviato le operazioni di recupero della salma. Il recupero è stato compiuto con grande attenzione, dato il possibile stato del corpo e le condizioni dell'area circostante.