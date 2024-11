Ilgiorno.it - Tradate, bimba di 6 anni investita da un’auto mentre va a scuola. Al volante un uomo di 80 anni

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 16 novembre 2024 – Mattinata di incidenti ieri nel Varesotto. Tante le chiamate ai soccorritori. La situazione più preoccupante è accaduta a poca distanza dallaelementare diin via Carlo Rossini: una bambina di seiè statada, guidata a bassa velocità da undi 80stava attraversando la strada insieme a un familiare. L’allarme è scattato intorno alle 8: sul posto sono subito arrivati i soccorsi e per velocizzare le operazioni è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero, decollato dalla base di Como. Dopo la prima valutazione da parte dei sanitari è stato disposto il trasporto in elisoccorso in codice rosso all’ospedale GiovXXIII di Bergamo, la piccola non era in pericolo di vita. Indagini sono state avviate dalla Polizia locale per fare chiarezza sulla dinamica, l’anziano che ha investito la piccola si era subito fermato.