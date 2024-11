Torino con l’infortunio di Zapata occhi su un attaccante dell’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

La sessione di calciomercato invernale si sta avvicinando sempre più ma i primi contatti per arrivare a qualche nome per rinforzare la rosa, molte società stanno già lavorando sotto traccia già da questo momento.Una delle squadre che più necessita di rinforzarsi è il. I granata infatti, dopo un ottimo inizio con Paolo Vanoli in panchina, hanno perso sei delle ultime sfide di campionato e sono usciti dalla Coppa Italia con un’eliminazione per mano dell’Empoli. Come se non bastasse, anche gli infortuni hanno giocato un brutto ruolo nella discesa dei granata. Oltre a Schuurs, fuori dall’anno scorso per la rottura del crociato, quest’anno ali migliori giocatori della rosa sono stati vittime di problemi fisici più o meno gravi: Ché Adams, Samuele Ricci e Duvansu tutti.Ma a mancare più di tutti è il centravanti colombiano che è rimasto vittima della rottura del legamento crociato contro l’Inter a San Siro e che ha rappresentato un duro colpo visto l’impatto del centravanti sul gioco dei granata.