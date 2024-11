Inter-news.it - Sampdoria-Inter Women, le formazioni ufficiali: Piovani col 3-5-2

Sono uscite ledi, gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A Femminile. Si tratta della prima di ritorno, dopo che all’andata le nerazzurre vinsero per ben 5-0 in casa.– Gianpierosi prepara ad affrontare lain trasferta, forte del suo terzo posto in classifica alla guida dell’. Un 3-5-2 quello che schiera il tecnico in campo sul campo delle liguri, dopo che all’andata la sfida si chiuse con un roboante 5-0. Una partita, quella, che fu anche la prima di questo campionato di Serie A Femminile. In attacco spazio alla coppia Wullaert, Cambiaghi, mentre a centrocampo immancabile la presenza di Lina Magull. Una partita che le nerazzurre sono chiamate a vincere contro una squadra, la, ultima in classifica e che, fin qui, ha raccolto soltanto tre punti in nove partite giocate.