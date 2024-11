Sport.periodicodaily.com - Romania-Cipro: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 2 di Lega C di Nations League 2024/2025. Ai padroni di casa serve la vittoria per essere promossi nella categoria superiore, mentre gli ospiti cercano un risultato di prestigio.si giocherà lunedì 18 novembre 2024 alle ore 20.45 presso l’Arena National di Bucarest.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREUltimo appuntamento per i padroni di casa a caccia dell’ennesimo successo nel girone, fin quì condotto a punteggio pieno, dopo aver ipotecato la promozione nella categoria superiore. Per la Nazionale di Lucescu sarebbe un altro risultato di prestigio dopo il raggiungimento degli ottavi di finale all’ultimo Europeo.I ciprioti sono riusciti a mantenere la categoria grazie al successo ottenuto nel doppio confronto con la Lituania.