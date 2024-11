Lapresse.it - Roma, ragazza morta dopo rinoplastica: lo studio non era abilitato alla chirurgia

Leggi su Lapresse.it

Non era autorizzato a effettuare interventi chirurgici di alcun tipo lomedico didove avrebbe dovuto operarsi diMargaret Spada, la 22ennelo scorso 7 novembre, al termine di tre giorni di agonia,che aveva iniziato a sentirsi maleche nella clinica le era stata somministrata un’iniezione per l’anestesia locale. Il particolare è emerso durante l’indagine dei carabinieri del Nas, delegati dProcura della Repubblica diper l’inchiesta. Nella Dia, dichiarazione d’inizio attività, presentata dallonel 2009 alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie, infatti, il titolare dell’ambulatorio, indagato insieme al figlio con l’accusa di omicidio colposo, aveva dichiarato che la struttura sarebbe stata utilizzata per visite mediche specialistiche e non interventi chirurgici.