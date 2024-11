Gaeta.it - Ritorna Nobody Wants This: Novità e Successi nella Programmazione Televisiva Americana

Facebook WhatsAppTwitter Negli scorsi mesi, la serie tvha conquistato gli spettatori su Netflix, grazie anche all’eccellente interpretazione di Adam Brody e Kristen Bell. Con la produzione già pianificata per febbraio 2025, i fan aspettano trepidanti il rilascio di nuovi episodi, previsto per settembre 2025. La serie, diventata rapidamente un cult tra gli abbonati, riaccende i riflettori sulla salute e sulle strategie attuali delle reti televisive tradizionali e in streaming.La rinascita delle reti tradizionaliRecenti rapporti sull’andamento della televisione generalista dimostrano che il settore non è morto, come molti avevano previsto. Anzi, sembra che la televisione in chiaro e le piattaforme di streaming possano coesistere proficuamente. Durante l’autunno 2024, i network statunitensi hanno registrato ottimi risultati grazie anche alla visione differita.