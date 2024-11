Thesocialpost.it - Pordenone, 14enne litiga in auto con il padre e lo accoltella tre volte alla schiena

Un grave episodio di violenza familiare si è verificato ieri sera a San Vito al Tagliamento, in provincia di, dove un ragazzo di appena 14 anni hato ildurante un acceso litigio. Il drammatico fatto è avvenuto all’interno dell’dell’uomo, e al momento non sono chiari i motivi che hanno portato il giovane a compiere il gesto. Le indagini, seguite dai carabinieri e coordinate dProcura dei Minorenni di Trieste, sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.Leggi anche: Roma, sei studenti nell’ad alta velocità, l’impatto su via Tiburtina: Noemi muore a 21 anni sbalzata fuoriLa fuga e il fermoDopo aver colpito il, il ragazzo è scappato a piedi abbandonando il luogo del fatto. Le forze dell’ordine, allertate immediatamente, si sono messe sulle sue tracce e lo hanno rintracciato alcune ore più tardi.