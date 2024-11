Gaeta.it - Pianificare il viaggio di Natale: consigli per risparmiare

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la pianificazione dei viaggi diventa fondamentale. Le ricerche di Omio rivelano che tra ottobre e dicembre si concentra circa un quarto delle prenotazioni annuali di biglietti ferroviari. Questo indica chiaramente come il treno sia una scelta popolare per chi intende spostarsi durante il periodo festivo. Di seguito, alcuni suggerimenti utili per organizzare il proprioin treno, minimizzando costi e stress.Viaggiare nei giorni meno affollatiIl periodo che precede, in particolare il weekend della vigilia, è uno dei più affollati per il trasporto ferroviario. Quest'anno la vigilia cadrà di martedì, il che rende il weekend precedente il più intenso per i viaggiatori. Per evitare l'affollamento, èatoildurante la settimana.