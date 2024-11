Pagelle Sprint Barcellona MotoGP | Bagnaia perfetto ma Martin controlla con intelligenza e ha il Mondiale in mano

Leggi su Sportface.it

Ledelladi, sede dell’ultimo appuntamento del2024 di. Sul circuito del Montmelò Francescoha portato a casa la vittoria, precedendo Enea Bastianini e Jorgedopo i 12 giri del format di gara più breve. Lo spagnolo avrà così ancora 19 punti di vantaggio nell’ultima gara della stagione, ciò significa che domani potrà arrivare anche nono per festeggiare il primo titolo iridato della carriera nella classe regina. Per Bastianini podio pesante, con cui torna avanti a Marquez nella lotta per il terzo posto nel.RISULTATI E ORDINE DI ARRIVOLEDELLADIFrancesco, voto 10Perfetta gestione da parte di “Pecco”, cheBastianini nelle prime curve e poi fa gara di testa sperando nella battaglia alle sue spalle per guadagnare quanti più punti possibili su