Inter-news.it - Padovano: «Parole di Marotta su Conte? Esagerate. Spiego!»

Leggi su Inter-news.it

L’ex calciatore Michelesi è espresso sulla polemica arbitrale relativa a Inter-Napoli, pronunciandosi in maniera favorevole alla posizione assunta dapiuttosto che a quella di.LE DICHIARAZIONI – Così l’ex calciatore Michelea Station Radio sul botta e risposta a distanza tra Antonioe Giuseppeper i “fatti arbitrali” di Inter-Napoli: «Sono d’accordo con. Ci vuole uniformità, per cui si deve scegliere se andare al VAR sempre o mai. Altrimenti i cattivi pensieri possono venire, come ha detto il tecnico del Napoli. Ho sentito anche ledi Rocchi e non ci ho capito molto. Occorre che le risposte siano chiare».scettico sulla posizione assunta danella diatriba conIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito pronunciandosi sulla strategia adottata dal Presidente dell’Inter, consistente nel sottolineare la volontà del tecnico salentino di raggiungere un obiettivo dicendo determinate cose.