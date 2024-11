Inter-news.it - Olanda, poker sull’Ungheria! Dumfries brilla e segna, ma non solo

L’vince agevolmente con il risultato di 4-0 contro l’Ungheria. Denzelil gol del definitivo successo dei suoi. SUCCESSO – L’vince per 4-0 contro l’Ungheria: vita facile per la squadra di Ronald Koeman. Dopo l’iniziale interruzione del match per problemi di salute nella panchina dell’Ungheria la partita è ripresa e l’non ha trovato difficoltà a conquistare i tre punti nel gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Wout Weghorst ha sbloccato il match al minuto 21 su calcio di rigore, Cody Gakpo ha raddoppiato al 52? sempre dal dischetto a pochi secondi dal fischio di fine primo tempo.-Ungheria, il secondo tempo diperfetto!SECONDO TEMPO – Denzelha trovato il gol del 3-0 al minuto 64. L’esterno ha colpito la palla perfettamente e ha tirato fuori una conclusione vincente al volo verso il secondo palo.