Universalmovies.it - Nutcrackers | Ben Stiller alle prese con bambini terribili nel trailer

Hulu ha rilasciato in questi giorni ildi, la commedia natalizia che segna il ritorno di Bencome attore dopo anni di stop.Diretto da David Gordon Green (di recentecon il disastroso L’esorcista: Il Credente), il nuovo film di Natale targato Hulu mette al centro dell’attenzione le disavventure di un uomo di città (con i figli di sua sorella, morta in un incidente stradale assieme al marito. Nel film, infatti, il malcapitato “babysitter” si ritrova a gestire dei nipoti abituati alla vita di campagna, non amanti dell’igiene, e soprattutto non abituati agli ordini impartiti da adulti. L’unica ancora di salvezza al fatto che sua sorella, prima di morire, li avevanati nel btto classico.Nel cast, con Ben, spiccano anche i volti di Linda Cardellini, Edi Patterson, Tim Heidecker, Toby Huss, Homer Janson, Ulysses Janson, Atlas Janson e Arlo Janson.