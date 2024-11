Scuolalink.it - Nuovo contratto per le funzioni centrali PA: smart working, flessibilità e age management

Ildi lavoro per le, firmato dall’ARAN e alcune sigle sindacali, introduce importanti novità per oltre 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Tra le innovazioni principali, spicca il potenziamento dello, che supera i limiti imposti dalla direttiva Brunetta. Questo strumento offre ai giovani nuove opportunità di ingresso nella Pubblica Amministrazione e agevola i lavoratori con esigenze particolari, come problemi di salute o familiari con disabilità. Settimana lavorativa di quattro giorni e orario flessibile Ilconsente ai dipendenti di articolare l’orario di lavoro su quattro giorni, pur mantenendo le 36 ore settimanali. Questa soluzione garantisce maggioreorganizzativa e punta a migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione.