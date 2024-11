Game-experience.it - Naughty Dog, il nuovo gioco per PS5 è in sviluppo dal 2020, rivela Neil Druckmann

hato che ildiDog per PS5 è attualmente inpresso il team di Sony dal, precisando inoltre che lui ne possiede il totale controllo creativo, mentre il marketing spetta al colosso giapponese.Grazie a GameSpot scopriamo cheha condiviso questa affermazione nel corso del panel chiamato “Jewish Visionaries in Gaming”, andato in scena la scorsa settimana e che ha goduto della partecipazione di alcuni sviluppatori, tra i quali troviamo anche Ken Levine.Il video del panel in questione è stato misterioso reso privato poco dopo la pubblicazione, impedendo di conseguenza agli utenti YouTube di poterlo vedere. Ma nonostante questo è stato visto prontamente da una buona quantità di fonti che, senza troppe sorprese, hanno condiviso subito le informazioni più importanti online.