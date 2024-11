Mike Tyson vs Jake Paul | com’è finito l’incontro del secolo tra colpi di scena e proteste degli abbonati Netflix

Leggi su Dayitalianews.com

Si è svolto nella notte quello che è stato dedel” tra. Alcuni l’hanno deuna pagliacciata, addirittura un insulto alla boxe, i critici più teneri si sono limitati a dire che si è tratta di una semplice esibizione. Difficile però parlare di esibizione quando sul ring sale Irone, in effetti, di certo il pugile di Brooklyn non si è risparmiato, anche se alla fine ha vintoai punti.Il film deltraIl match è durato 8 round di due minuti, come previsto dal regolamento speciale per il loro incontro. Alla fine ha vinto lo youtuber ai punti per decisione unanime dei giudici. Nell’AT&T Stadium di Arlington, in Texas,hanno dato vita ad una battaglia vera, anche se poco equilibrata.