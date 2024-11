Ilrestodelcarlino.it - Manca il personale, radiologia in affanno

Finché non sarà risolto il problema della carenza diospedaliero, la coperta rimarrà sempre corta. Con l’arrivo a luglio della Tac al Santa Lucia di Recanati, lasi è arricchita di un ulteriore macchinario, atteso da tempo dai pazienti del territorio, ma rimane il problema della carenza deltecnico e medico. Attualmente nellaeffettuano due turni giornalieri con un solo tecnico al mattino e uno al pomeriggio. La mattina i tecnici sono impegnati principalmente con le richieste urgenti provenienti dal pronto soccorso, poi con le radiografie tradizionali fino, quando poi si avvia l’attività di Tac. Tuttavia, quando sopraggiungono emergenze, i tempi di attesa per la Tac si allungano visto che l’esame non può essere interrotto. Nel pomeriggio, l’attività si concentra principalmente sullo screening mammografico e sulle radiografie richieste dal pronto soccorso.