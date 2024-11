Gaeta.it - Lo sciopero non ferma ‘Lucia di Lammermoor’: successo al Teatro Carlo Felice di Genova

Facebook WhatsAppTwitter Aldi, nonostante loproclamato dallo Snater, si è svolta una performance didi Lammermoor‘, capolavoro di Gaetano Donizetti. La produzione, che è stata eseguita con il coro a ranghi ridotti, ha sollevato interrogativi sull’efficacia delle scenografie, ma ha comunque riscosso un buon. Prima dell’inizio dello spettacolo, il sovrintendente Claudio Orazi ha espresso il suo dissenso per la decisione del sindacato, sottolineando che la protesta contro la legge finanziaria non era diretta verso la politica della Fondazione. Ha anche annunciato che è stato finalmente raggiunto un nuovo contratto nazionale di categoria, dopo vent’anni di attesa.La regia e la direzione musicaleLa direzione musicale è stata affidata a Francesco Ivan Ciampa, mentre Lorenzo Mariani ha curato la regia in un’inedita ambientazione novecentesca.