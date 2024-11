Inter-news.it - LIVE – Sampdoria-Inter Women 0-2, GOOOLL! Wullaert inarrestabile!

è l’incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio La Sciorba di Genova (GE).0-265? Ancora sostituzioni per Piovani: esce Detruyer entra Serturini, esce Robustellini entra Csiszar.62? PALO PER L’fa partire un’azione moltoessante, servendo nello spazio Bowen. Quest’ultima disegna un assist per Detruyer che controlla e calcia col destro. La conclusione finisce per colpire in pieno il palo di Tampieri. Che occasione!61? Qualche problema per Robustellini: la nerazzurra resta a terra dolorante dopo una botta59? GOOOOOLLL! Raddoppia l’e lo fa sempre con! Manovra di grande qualità da parte delle nerazzurre: Cambiaghi bravissima ad appoggiare per Magull, con quest’ultima che serve dentro per l’attaccante belga.