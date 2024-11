LIVE – Lotto e Superenalotto oggi sabato 16 novembre 2024 | numeri in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Nuovo appuntamento cone Superena16, sono in programma le nuove estrazioni, dopo ieri che ha fatto segnare un ‘5’. Si parte con ile vi proponiamo latestuale con le cinquine vincenti di ciascuna ruota, ovvero le dieci locali e in aggiunta quella Nazionale. A seguire spazio al Superenae al sestetto del concorso di stasera, compresi il numero Jolly e il numero Superstar. Infine, le quote: ci sarà da aspettare un po’, ma poi sarà possibile sapere se ci sarà stato un vincitore dell’ambitissimo ‘6’. Ieri è uscito, come detto, un ‘5’.sarà il giorno buono per un italiano fortunato? Il montepremi sale. Appuntamento alle 20:00 con aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Belli di Roma.PER AGGIORNARE ILFAI REFRESH O CLICCA F5ESTRAZIONE16BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVAMILANONAPOLI PALERMO ROMA TORINOVENEZIA NAZIONALE ESTRAZIONE SUPERENA16COMBINAZIONE VINCENTE–NUMERO JOLLY–NUMERO SUPERSTAR–QUOTE E VINCITE14e Superena16inSportFace.