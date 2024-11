Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-3, Italia-Giappone 1-1 BJK Cup in DIRETTA: le azzurre conquistano il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELSINGOLARE DIDI BJK CUP ALLE 10.00LADEL SECONDO SINGOLARE DIDI BJK CUP CON15-15 Puntuale e preciso intervento a rete di.0-15 Non passa la volèe disull’ottima risposta di Jasmine.2-0 Game. E’ lungo il rovescio di. Break confermato dalle.40-15 Attentissima sotto rete Sara.30-15 Rimane in campo il dritto della trentenne nipponica.30-0 Prima vincente.15-0 Scappa via la risposta di.1-0 BREAK! Lob di rovescio al volo e smash a rimbalzo della professoressa.30-40 Risponde presente a rete.15-40 Due palle break. Comoda volèe alta di dritto di.15-30 Ancora a segno Jasmine con il rovescio lungolinea, stavoltamente in risposta.