Gaeta.it - La stazione ferroviaria di Tempio Pausania: un viaggio tra arte e storia nella Gallura

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore dell’Altasi trova ladi, un luogo che evoca un passato ricco die cultura. L’imponente portone in legno, con il suo stemma ormai sbiadito, invita il visitatore a varcare una soglia che riporta indietro nel tempo. La, che ha servito come punto di collegamento tra, Sassari e Palau, ora è molto più di un semplice punto di passaggio, poiché ospita un patrimonio artistico di inestimabile valore, arricchendo l’esperienza di chi la visita con opere d’significative.Un salotto degli anni ’30Appena entrati, ci si ritrova immersi in un’atmosfera che sembra essersi fermata negli anni ’30. Il pavimento a scacchi bianco e nero racconta di un’epoca di continui passaggi e attese. Le pareti rivestite in legno scuro e pregiato e le antiche grate di ferro battuto non solo offrono un benvenuto elegante, ma evocano anche la nostalgia delle stazioni di un tempo.