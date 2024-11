Gaeta.it - Investimento di oltre un milione di euro per il potenziamento della sala di emodinamica all’Ospedale Dono Svizzero di Formia

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante evoluzione nella sanità pubblicaprovincia di Latina si è concretizzata con la conclusione dei lavori di ristrutturazione etecnologicodidell’Ospedaledi. Questa operazione, finanziata conune trecentomila, rappresenta un passo significativo per migliorare l’assistenza ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le emergenze sanitarie.La nuovadiIldiè stato realizzato per trasformare e modernizzare il servizio, già attivo presso l’Ospedale. Secondo una notaAsl di Latina, questa nuova infrastruttura è fondamentale nell’ambitoRete provinciale dell’Infarto. Grazie a questa ristrutturazione, l’ospedale sarà in grado di rispondere in modo più efficiente a situazioni critiche che necessitano di interventi rapidi.