Il ritorno di Sara Errani in Nazionale. In passato giocò in doppio con la capitana Garbin…

, dopo cinque anni, torna a far parte della selezioneazzurra di Billie Jean King Cup. In mezzo c’è stato di tutto: i problemi al servizio, la lotta per riuscire a riprendersi da due stop forzati per la vicenda letrozolo (con il secondo stop a scoppio ritardato che ebbe contorni perlomeno assurdi) e, infine, una fase di nuovo sorriso culminata nell’oro olimpico insieme a Jasmine Paolini.Per parecchio tempo della romagnola laTathiana Garbin si era quasi dimenticata, scegliendo di dar spazio a giocatrici che tentavano di emergere, e in effetti volevano, solo che poi la storia tennistica recente ha deciso diversamente. L’ex numero 5 del mondo ha vinto l’ultimo match in singolare con punteggio in palio nel 2018, a Chieti, contro la Spagna, quando la manifestazione si chiamava ancora Fed Cup.