Il premio Sila ’90 e l’impegno per il futuro del turismo calabrese

Facebook WhatsAppTwitter La, un’area di straordinaria bellezza naturale e culturale, è al centro di una nuova iniziativa per valorizzare il suo potenziale turistico. Rosaria Succurro, riconosciuta per il suo contributo come sindaco e presidente della Provincia di Cosenza, ha ricevuto il “’90“, sottolineando l’importanza di unire vari aspetti della regione per promuoverne le peculiarità.La varietà di attrazioni naturali e culturali dellaLasi presenta come un palcoscenico naturale che spazia dalle aree greche fino alla storica cittadina di Taverna, nota per il suo legame con Mattia Preti. Con l’Abbazia Florense, ricca di significato religioso e culturale, la zona offre una connessione profonda con la spiritualità. A San Giovanni in Fiore, celebre per il suo monastero fondato da Gioacchino da Fiore, il visitatore può percepire una potente esperienza storica.